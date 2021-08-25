В древнем городе под Керчью нашли бронзовый перстень с Венерой

Фото: пресс-служба СевГУ

Под Керчью нашли бронзовый перстень с изображением Венеры. Артефакт был найден археологами в районе древнего затопленного города Акра.

- Традиционно проводились подводные исследования на участке у городской оборонительной стены Акры, протянувшейся под водой на расстоянии около 150 метров. Тут был заложен раскоп, исследования которого проводились с помощью гидроэжектора. Одной из самых интересных находок стал бронзовый перстень с изображением Венеры с зеркалом на щитке, - цитирует пресс-служба Севастопольского государственного университета директора научно-образовательного центра «Археологические исследования» Виктора Вахонеева.

По его словам, наземный участок располагается в западной части городища. На площади 50 метров квадратных проводились археологические раскопки домовладения II-III веков нашей эры.

Археологи отмечают, что Акра была основана 2,5 тысячи лет назад. Исследователи искали древний город больше ста лет. Основная сложность - он находится на глубине четырех метров. Сейчас завершен одиннадцатый полевой сезон экспедиции по исследованию боспорского города.

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