Леонид Кучма: потеря Крыма – следствие бездействия властей Украины

На Украине считают потерю Крыма следствием бездействия властей Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что Крым обрел российский статус в 2014 году в результате бездействия украинских властей.

- Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению, – заявил Кучма в интервью изданию Украинская правда.

Оценивая возникший конфликт в Донбассе, экс-президент заключил, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то, возможно, перестала бы существовать как государство.

- Могли, конечно, сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия, – заключил Кучма.

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