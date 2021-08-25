Минтранс проводит опрос, довольны ли крымчане качеством общественного транспорта

Эксперты хотят узнать мнение крымчан относительно качества работы общественного транспорта в республике Фото: Архив "КП"

Министерство транспорта Республики Крым проводит опрос среди местных жителей относительно качества работы общественного транспорта в регионе.

Эксперты собирают следующую информацию для анализа: время, затрачиваемое на дорогу, вид транспорта, используемого для повседневного передвижения, частота и вид используемого общественного транспорта, а также альтернативы общественному транспорту: передвижение пешком, на велосипедах, с использованием средств индивидуальной мобильности, на такси и на личном автомобиле. Также есть вопросы, касающиеся оценки крымчанами работы системы общественного транспорта в республике.

Опрос можно пройти по ссылке, время его прохождения варьируется от 5 до 10 минут.

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