Минтранс проводит опрос, довольны ли крымчане качеством общественного транспорта

Эксперты хотят узнать мнение крымчан относительно качества работы общественного транспорта в республике
Фото: Архив "КП"
Министерство транспорта Республики Крым проводит опрос среди местных жителей относительно качества работы общественного транспорта в регионе.
Эксперты собирают следующую информацию для анализа: время, затрачиваемое на дорогу, вид транспорта, используемого для повседневного передвижения, частота и вид используемого общественного транспорта, а также альтернативы общественному транспорту: передвижение пешком, на велосипедах, с использованием средств индивидуальной мобильности, на такси и на личном автомобиле. Также есть вопросы, касающиеся оценки крымчанами работы системы общественного транспорта в республике.
Опрос можно пройти по ссылке, время его прохождения варьируется от 5 до 10 минут.
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