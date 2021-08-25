В Крым не пустили 340 инфицированных граждан из Украины

С начала курортного сезона в Крым не смогли попасть 340 инфицированных граждан из Украины Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Каждую неделю на Крымский полуостров с территории Украины въезжают порядка 13 тысяч человек, сообщила руководитель межрегионального управления Рсопотребнадзора по РК Наталья Пеньковская на оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

По ее словам, учитывая обстоятельства, поток граждан, пересекающих границу в автомобильных пунктах пропуска, на сегодняшний день не падает.

- С начала курортного сезона на территорию полуострова не пустили 340 человек, прибывших из Украины. Результаты теста показали, что они инфицированы COVID-19, – сообщила Пеньковская.

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