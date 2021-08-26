Жители Крыма остались без интернета минувшей ночью

Доступ к интернету по всему Крыму был восстановлен к утру Фото: Архив "КП"

Накануне вечером жители Крымского полуострова остались без доступа к интернету. Также пострадала и сфера интернет-телевидения: почти 30 федеральных каналов были недоступны.

Как пишет КИА, около 15 волоконно-оптических линий интернет-связи крупных операторов республики были повреждены в результате земляных работ, которые проводились подрядчиком АО «Генбанк» ООО «Эк Сота-Строительство» на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова. С 21.00 крымчане обнаружили ухудшение качества или отсутствие предоставления услуги доступа в интернет.

К восстановительным работам приступили уже ночью, специалисты устранили последствия аварии до 02.00 часов 26 августа.

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