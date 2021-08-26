В Севастополе девушка не вписалась в поворот и сбила дорожный знак

Девушка не вписалась в поворот, пытаясь повернуть направо. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ВКонтакте

В Севастополе автолюбительница в компании веселых друзей не вписалась в поворот и въехала в дорожный знак пешеходного перехода. Авария случилась накануне вечером недалеко от остановки «Студгородок».

- Мы могли там стоять, если бы за полминуты до происшествия не отошли к рекламному щиту кошечек погладить, – цитирует ForPost очевидца событий Лену Ивакову, которая поделилась информаций в соцсетях.

По данным руководителя пресс-службы севастопольского УМВД Жанны Марголиной, 29-летняя автоледи, находясь за рулем автомобиля KIA, выбрала небезопасную скорость движения, поворачивая направо.

В отношении девушки составлен административный материал в соответствие со статьей 12. 33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Правоохранители собирают данные о ДТП. Уточняется, что в происшествии никто не пострадал.

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