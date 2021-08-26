Где в Симферополе и Севастополе 27 августа отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Авангардная 20-40/18 (чет), 21-37 (нечет)

ул. Гастелло 4-38(чет); ул. Макаренко 26-32 (чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 20-40 (чет), 17-35 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 48-100 (чет), 15-59 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Вымпел», «Лаванда», «Мелиоратор», «Восход», «Трикотажник», «Уют», «Уют 1», «Здоровье»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 155-Б,161,187,193,171-б,207-213

с 9.00 до 13.00

с. Верхнесадовое: ул. Дачная 22,30,34,5-7; пер. Партизанский 2,1-5; ул. Пирогова 8,24-50,56,88,11-21; ул. Фрунзе 2,1-23; ул. Пирогова 3; ул. Пирогова 27

с 8.00 до 17.00

ул. Зои Космодемьянской 2-8(чет)

ул. Октябрьская 5

ул. Лизы Чайкиной 99

ул. Ерошенко 4

ул. Дмитрия Ульянова 4

пр. Гагарина 4-6(чет)

ул. Вакуленчука 18

ул. Меньшикова 88-90(чет)

ул. Генерала Лебедя 34,45-51(нечет)

с 9.00 до 16.00

п. ГРЭС: ул. Каширская 1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 2-4(чет),17-53(нечет); ул. Яблочкова 32-38(чет); ул. Шатурская 18-28(чет),19-27(нечет); ул. Турбинная 1-15(нечет); ул. Шатурская 2-16,1-11(нечет)

с 7.30 до 16.30

с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)

с 8.30 ( 25 августа) до 15.00 (27 августа)

ул. Щитовая 26-А/2,16-20,13/1,11-Б,31-А,17-А,23-А/1,3-А; ул. Парковая 18-А

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