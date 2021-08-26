В Крыму на линейки 1 сентября родителей пустят только с QR-кодом о вакцинации

Для родителей старшеклассников на праздничную линейку 1 сентября вход будет закрыт Фото: Архив "КП"

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в Крыму, праздничная линейка 1 сентября все же состоится.

Как пишет Крымская газета, сейчас подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Роспотребнадзор обозначил особый режим работы образовательных учреждений: при в ходе у обучающихся будут проверять температуру, усилят дезинфекционный режим, в школы завезут необходимое количество средств индивидуальной защиты, а также рециркуляторы воздуха, персонал пищеблока будет работать в масках и перчатках.

Все занятия будут проходить строго по разработанному расписанию, посещение столовой – по графику. Во время учебы дети не будут ходить по кабинетам, исключения составят те случаи, когда требуется необходимое оборудование.

Для родителей старшеклассников линейка 1 сентября будет недоступна, а вот родителям обучающихся в младших и средних классах необходимо будет предоставить QR-код о вакцинации, чтобы попасть на мероприятие.

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