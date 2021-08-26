Перед Крымским мостом перекрыта одна полоса движения из-за ДТП

Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Около Крымского моста из-за ДТП транспорт следует только по одной полосе. По данным пресс-службы «Упрдор Тамань», авария произошла на 102-м километре трассы Новороссийск-Керчь в Темрюкском районе.

- 26 августа в 16:00 на трассе А 290 Новороссийск – Керчь в районе поселка Соленый ( км 102) по направлению в город Керчь движение осуществляется по одной полосе. Причина: ДТП. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации, - уточнили в пресс-службе.

В краевом управлении ГИБДД сообщили, что столкнулись автобус «МАН» и большегруз «КамАЗ» с прицепом. Водитель автобуса поворачивал налево в запрещенном месте и произошла авария. На момент ЧП в автобусе было 55 пассажиров, они ехали из Крыма в Курск. Пять человек госпитализировали, среди них нет детей.

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