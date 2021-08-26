Бесценная покупка: крымчанка продает «золотую» медаль за успехи в учебе за 5 миллионов рублей

Фото: avito.ru

Крымчанка выставила на известный сервис необычное объявление. Анна захотела продать «золотую» медаль за отличную учебу в школе.

- Продам свою наградную «золотую» медаль «За особливі успіхи в навчанні» Україна. Наградная 2000 год. Не является ювелирным изделием! - написала женщина.

Цену за артефакт, добытый во время учебы в школе, Анна выставила космическую. Она хочет продать медаль за 5 миллионов рублей. Крымчанка верит, что товар может заинтересовать коллекционеров.

Фото: avito.ru

- Медаль представляет огромную ценность лично для меня. Объявление размещено для коллекционеров, - пояснила Анна.

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