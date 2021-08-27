Падение цен на жилье в Крыму может отразиться на его качестве

Снижение цен на квартиры в Крыму неминуемо отразится на качестве используемых строительных материалов Фото: Архив "КП"

Падение цен на квартиры в Крыму в новостройках может отразиться на качестве строительных материалов и уровне благоустройства жилых комплексов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил эксперт по недвижимости, директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.

По его словам, в регионе возводятся преимущественно жилые комплексы повышенной комфортности и бизнес-класса.

- Такое жилье более востребовано на рынке, потому как люди приобретают не только квартиру, но и определенный сервис, – уточнил Дубровский.

У таких домов особые проектные решения, обширная площадь озеленения, качественное благоустройство дворов, также всегда есть парковки, а недалеко строятся детские сады, школы и медучреждения. Если говорить о бюджетных вариантах жилья, то наличие таких условий маловероятно.

- Когда мы говорим о востребованности более дешевых вариантов, то они ничем не будут отличаться от домов старого фонда – с плохой шумоизоляцией, отсутствием дворов и прочим, – сообщил Дубровский.

Многие люди, благодаря ипотечной программе, могут купить квартиру в новостройках по существующим ценам. По мнению эксперта, выгоднее взять кредит на жилье под 7%, чем копить на квартиру. Единственный минус – первый взнос, который по условиям ипотеки-2021 составляет 20%.

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