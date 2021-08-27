Украинец хотел незаконно провезти в Крым больше 150 тысяч долларов

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму

Украинец пытался провезти в Крым больше 150 тысяч долларов. Его задержали на въезде на территорию полуострова, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Деньги мужчина скрыл в нише для хранения запасного автомобильного колеса. Валюту он упаковал в черный полиэтиленовый пакет, уточнили в ведомстве.

Нарушитель ехал через автомобильный пункт пропуска «Армянск». Пограничники и сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю изъяли деньги, находящиеся в тайнике.

- Сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денежных средств превысила пятикратный размер суммы, разрешенной к перемещению без декларирования, и составляет особо крупный размер, – уточнили в Погрануправлении.

Через границу разрешается провозить не больше 10 тысяч долларов США без декларирования, согласно пункту 7 статьи 260 Таможенного кодекса ЕврАзЭС. Украинец же, заполняя декларацию, не уточнил, что перевозит крупную сумму. Пограничники уточняли, есть ли предметы, подлежащие декларированию, но мужчина ответил отрицательно.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере).

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