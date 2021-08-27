В Украине раскритиковали драму «Солнцепек» за съемки в Симферополе

Украинским СМИ не понравилось, что драму «Солнцепек» снимали в Симферополе. Фото: Солнцепек/Вконтакте

Украинские СМИ набросились с критикой на драму «Солнцепек», которая стала популярной не только в России, но и в соседних странах. Недовольство вызвало то, что съемки фильма проходили в Симферополе.

Напомним, что сюжет картины повествует о событиях в Луганске 2014 года. Главные герои – горожане, попавшие в центр боевых действий.

По мнению публициста украинского издания «Реальная газета», в фильме якобы искажены реальные факты, а саму картину, из-за большого количества кровавых сцен, он сравнил с фильмами культового голливудского режиссера Квентина Тарантино. Ему также не понравилось, что ленту снимали в Симферополе, а не в Луганске. Возможно, журналист забыл, что «Солнцепек» является художественным фильмом, а не документальной картиной. Кроме того, Крым теперь – часть России, поэтому никакие законы нарушены не были.

Также резко на ленту отреагировал украинский портал Newsland. Журналист издания вовсе привел аналогии с Йозефом Геббельсом и нацистской Германией.

- В свое время Геббельс с восторгом отмечал заслуги режиссера Файта Харлана, отснявшего антисемитскую муть как раз перед массовой отправкой евреев в газовые камеры. Мол, правильный идеологический настрои выдан населению, – выразил свое мнение автор.

Напротив, российские зрители высоко оценили кинокартину. В ленте раскрываются детали многих тяжелых событий, произошедших в Луганске в 2014 году. По мнению многих, это лучший фильм на тему боевых действий в Донбассе.

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