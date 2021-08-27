В Симферополе планируют построить новую поликлинику на улице Балаклавской

Возможно, в Симферополе скоро появится новая городская поликлиника Фото: Архив "КП"

В Симферополе на улице Балаклавской хотят построить новую поликлинику, в которой смогут принимать до 500 человек в день, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- По планам, медучреждение объединит на своих участках жителей микрорайонов Пневматика и Город мира, – говорится в сообщении.

На улице Балаклавской действительно есть необходимость в полноценной поликлинике. В микрорайоне Город мира проживает большое количество людей, которые вынуждены ехать за медпомощью на улицу 60 лет Октября. Однако вопрос о том, жители каких улиц будут обслуживаться в медучреждении, пока не решен.

Планируется, что в поликлинике будут работать терапевты, педиатры и некоторые узкие специалисты. Также учреждение полностью укомплектуют диагностической техникой, оборудуют кабинет функциональной диагностики. Дневной стационар будет рассчитан на 30 человек в день.

Решить вопрос с кадрами для нового медицинского учреждения планируют с помощью целевого набора выпускников Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ.

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