Цены на отдых в Крыму упали на 40%

Цены на путевки в Крым значительно подешевели Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Цены на пакетные туры из Москвы в Крым снизились на 41%.Об этом сообщили в Ассоциации туристических операторов России. В период с 1 по 7 сентября самые дорогие путевки на двоих не будут превышать 49 тысяч рублей. Сюда же входит стоимость за перелет на двоих, проживание и питание.

- Самые дешевые пакетные туры с перелетом на черноморские курорты Краснодарского края и отдыхом в течение 10 ночей можно купить в диапазоне 21,5 – 26,6 тысяч рублей на двоих, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пляжные туры в начале сентября пользуются большей популярностью у пар без детей, одиночек и молодежи.

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