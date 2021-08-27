Украинский блогер развернул флаг Украины у берегов Феодосии

Блогер Антон Мурафа развернул в Черном море флаг Украины. Фото: Антон Мурафа/instagram

Небезызвестный украинский блогер Антон Мурафа решил отпраздновать День независимости Украины на территории Крымской республики. Купаясь в Черном море недалеко от берегов Феодосии, он развернул флаг своей страны.

- Отмечаю твой день рождения у нас дома, – написал блогер под постом в Instagram.

Также Антон выложил короткий ролик о том, как проводит свой отдых на полуострове: чем лакомится, как помогает семье по хозяйству, как отмечает праздник с родственниками.

«Это ты на турецкой части Черного моря фоткался?, «Так далеко заплыл, чтобы не видели местные?», – с иронией спрашивают подписчики.

Среди комментаторов крымчане особой активности не проявили, у местных жителей не возникло желания обсуждать личное видео блогера.

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