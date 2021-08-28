В Ялте ночной пожар охватил многоэтажку на улице Кривошты

В Ялте вспыхнул один из подтопленных во время наводнения домов. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Минувшей ночью сотрудники МЧС тушили пожар в Ялте на улице Кривошты, 10, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По ее словам, огонь охватил одно из самых пострадавших во время июньского потопа зданий. К счастью, жертв нет.

- Сотрудники МЧС продолжают работу, сотрудники полиции и Росгвардии оцепили территорию. Имущество людей под надежной охраной. Людей накормили. Кто-то пошел ночевать к родным и соседям, всех желающих отправили в пункты временного размещения, – сообщила глава города.

Сегодня с жильцами будет работать КЧС. Специалисты проведут обследование всех квартир и оформят заявления на выплату матпомощи пострадавшим.

- Днем будем решать, что делать дальше, оценив масштаб бедствия. Бедные люди! То потоп, теперь пожар. Всем сил и терпения! Вместе справимся с любыми сложностями!, – заключила Павленко.

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