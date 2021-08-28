В Феодосии девушку насмерть сбил автомобиль на «зебре»

В Феодосии водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе Фото: "КП" Архив

В Феодосии девушку насмерть сбил автомобиль, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Водитель за рулем машины в левой полосе притормозил, чтобы пропустить пешехода, однако в правой полосе на большой скорости в этот момент пронесся другой автомобиль, который сбил девушку. Пострадавшую отбросило на несколько метров. На кадрах записи видно, что на место инцидента прибыла бригада скорой помощи и ДПС.

- Пока ожидали, прохожий делал непрямой массаж сердца. Увы, девушка умерла, – написал очевидец происшествия.

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