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Общество29 августа 2021 12:22

В Симферополе установил камеры на проблемных площадках ТБО

Он будут фиксировать нарушителей, сбрасывающих негабаритный мусор
Степан ОСТИНОВ
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Дмитрий Демидов. Фото: администрация Симферополя

Дмитрий Демидов. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе установили камеры наблюдения на некоторых контейнерных площадках для выгрузки ТБО.

По словам главы администрации города Дмитрия Демидова, камеры будут фиксировать нарушителей, которые будут выбрасывать на площадках негабаритный мусор.

- Диспетчер фиксирует факты выгрузки строительного мусора и крупногабаритного мусора. После этого запись будет отправлена в отдел административно-технического контроля для идентификации владельца транспортного средства и составления протокола по факту сброса негабаритного мусора на пункте сбора бытовых отходов, - цитирует Демидова Первый севастопольский канал.

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