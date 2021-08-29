На ярмарках в Симферополе продукцию представляют более 100 производителей

Фото: Минсельхоз РК

На субботних ярмарках в Симферополе свою продукцию представляют более 100 крымских производителей.

- У жителей и гостей Симферополя будет отличная возможность приобрести мясо, овощи, фрукты, яблоки, ароматную выпечку, яйца, молочные и колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию по ценам ниже рыночных, – рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.

Ярмарки выходного дня проходят по субботам с 7:00 до 14:00 на постоянных локациях: улица Киевская, 177, стоянка на перекрестке Кечкеметской и Бела Куна, дублирующий проезд на Севастопольской, 80/3.

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