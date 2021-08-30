Бархатный сезон 2021 года в Крыму продлится до октября

На Крымском полуострове в 2021 году ожидается долгий бархатный сезон Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Бархатный сезон в Крыму будет достаточно долгим, он начнется в первых числах сентября и продлится до конца октября.

- Средняя температура воздуха в дневное время будет +24-27 градусов, в ночное – +17-18 градусов, – цитирует КИА доцента Агротехнологической академии КФУ Владимира Рябова.

По его словам, море будет оставаться теплой еще долго, на протяжении бархатного сезона температура воды будет колебаться в пределах +22-24 градусов. Климатолог заверил, что осень на полуострове будет теплой, без обильных осадков.

- Конечно, будут перепадать небольшие дожди, но не такого интенсивного характера, как они были летом. Чрезвычайной ситуации они не создадут, и вообще количество осадков осенью будет меньше нормы, – приводит издание слова Рябова.

Он также добавил, что такая погода продержится вплоть до конца года с постепенным снижением температуры.

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