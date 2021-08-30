Житель Симферополя незаконно прописал у себя восьмерых мигрантов

Симферопольца, который незаконно прописал у себя восьмерых иностранцев, задержали Фото: "КП" Архив

Стражи порядка в Симферополе задержали 59-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной постановке на миграционный учет восьмерых иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заведомо знал, что посторонних лиц в своей квартире не поселит.

- Подозреваемый направил в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, тем самым осуществив фиктивную постановку на учет иностранных граждан, однако предоставлять помещение иностранцам для проживания он не намеревался, – говорится в сообщении.

Правоохранители провели в доме у задержанного обыск, в результате которого личных вещей посторонних людей не обнаружили. Жильцы улицы, где прописан подозреваемый, подтвердили, что с нарушителем никто не проживает, кроме членов его семьи.

По признакам преступления возбуждены уголовные дела. В качестве наказания нарушитель может сесть на три года в тюрьму.

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