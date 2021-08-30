«Небесная тропа» на Ай-Петри в Крыму открылась для посещения

Посетители туристического объекта смогут побывать над пропастью глубиной больше тысячи метров Фото: Виталий ПАРУБОВ

На Ай-Петри в Крыму КРОО «Фрирайт» 28 августа открыла новый туристический объект – «Небесную тропу». Как сообщили в Мининформе РК, длина объекта составляет 360 метров, тропа расположена вдоль зубцов горной вершины. Экстремальный аттракцион создавали с целью разнообразить досуг местных жителей и гостей полуострова.

- «Небесная тропа» – это самый протяженный экстремальный маршрут в Крыму, который не имеет аналогов. Тропа не оставит равнодушными любителей острых ощущений и подарит незабываемые эмоции. К тому же, с тропы открываются фантастические виды на Большую Ялту, – говорится в сообщении.

С высоты подвесного моста открывается потрясающий вид на Большую Ялту Фото: Виталий ПАРУБОВ

Туристическая тропа уже доступна для посетителей. Для того, чтобы получить незабываемые впечатления от посещения объекта, не требуется проходить предварительную физическую подготовку. Правда экстремалы младше 14 лет к такому развлечению не допускаются.

Тропа будет работать круглогодично, за исключением погодных условий Фото: Виталий ПАРУБОВ

Подвесной мост «Небесная тропа» находится на высоте 1 234 метра, а его протяженность – 45 метров, он объединяет две горные вершины, простираясь над пропастью.

Чтобы пройти по тропе, не требуется физическая подготовка Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Платформа для Роуп–джампинга (прыжки со скал с резинкой на амортизирующей страховочной системе) находится на одном из зубцов скалы Ай-Петри на высоте 100 метров. Перед прыжком перед участником открывается пейзаж Южного берега Крыма с высоты почти 1,5 километра, – уточняется в сообщении.

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