В Крыму проходят учения пилоты палубной авиации Северного флота

Летчики палубной авиации Северного флота проходят подготовку в Крыму. Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ

Летный состав палубной авиации Северного флота проходит обучение на аэродроме в городе Саки, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Уточняется, летчики используют уникальный тренажер НИТКА, который оборудован трамплином и аэрофинишерами, он полностью повторяет взлетную палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

- Экипажи корабельной авиации на самолетах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолетах Су-25УТГ авиационного подразделения СФ совершили перелет с аэродрома базирования на аэродром Саки для проведения тренировочных полетов, – говорится в сообщении.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) помогает летчикам отрабатывать технику взлета и посадки на палубу авианесущего корабля.

- Летчики отработали элемент «касание» палубы авианесущего крейсера, а также отработали на практике элементы сложного и высшего пилотажа, приемы воздушного боя с условными пусками ракет класса «воздух-воздух» для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, – уточнили в ведомстве.

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