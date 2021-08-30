С 1 сентября в Ялте появятся два новых маршрута

Фото: Пресс-служба Администрации Ялты

В Крыму появятся новые автобусы еще по двум маршрутам в Ялте. Как сообщил заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий, они запустятся с 1 сентября.

- Транспортные средства, которые начнут курсировать на маршрутах №19 «Ул. Строителей – ул. Изобильная» и №135 «Горная здравница - Ялта (автовокзал)», осмотрела рабочая группа – машины проверили на соответствие условиям конкурса, – отметил он.

Также замглавы администрации отметил, что все транспортные средства не должны превышать семилетний рубеж на протяжении всего срока действия договоров, а все машины нужно оборудовать системой системами ГЛОНАСС и АСОП, поставить кондиционеры или хотя бы дополнительные люки.

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