Аксенов уволил главу ГУП «Крымэкоресурсы» после проверки в регионах

Фото: Сергей Аксенов / ВК

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов лично оценил санитарное состояние Евпатории, Белогорска и Бахчисарая он сообщил о смене руководства в госпредприятии «Крымэкоресурсы». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам главы республики, недопустимо терпеть начальников, которые бездействуют и просто наблюдают за всеми процессами, происходящими вокруг них.

- Поэтому вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» господина Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко. Ожидаю от Александра Владимировича наведения порядка по данному направлению и ответственного подхода к вопросам координации работы непосредственно с исполнительными органами власти, - отметил Аксенов.

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