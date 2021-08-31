Лето не спешит покидать Крым: 5 атмосферных фото Гурзуфа в конце августа

Пляжи у подножия Аю-Дага - отличное место для отдыха. Фото: Алекс Кедми/VK

Завершающий месяц календарного лета наступил, и как по команде послышались вздохи сожаления об уходящем прекрасном времени года.

На набережной многолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

«Охи» и «ахи» не имеют никакого отношения к Южному берегу Крыма, где по-прежнему хозяйничает август. Весомое тому доказательство снимки талантливого фотографа Алекса Кедми.

На главной прогулочной зоне Гурзуфа, как и прежде, много отдыхающих, которые наслаждаются прекрасными видами и целебным морским воздухом.

Курортный сезон на ЮБК в разгаре. Фото: Алекс Кедми/VK

Забиты под завязку туристами и узкие улочки курортного городка.

Морская прогулка - это важная часть отдыха в Крыму. Фото: Алекс Кедми/VK

У подножия величественной горы Аю-Даг снуют юркие лодки, катера и яхты, которые дарят своим пассажирам незабываемые впечатления от морской прогулки.

Гранат. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и гранат терпеливо дожидается обозначенного природой срока, чтобы одарить людей неброскими внешне витаминными плодами, с ярко-рубиновой начинкой внутри.

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