В Крыму организован новый маршрут Симферополь-Лекарственное

Возможно, в будущем маршрут нового транспорта изменят. Фото: пресс-служба Минтранса РК.

В Крыму после многочисленных просьб местных жителей появился новый автобусный маршрут «а/с Западная-Лекарственное». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК. Транспорт рассчитан на 59 пассажиров среднего класса.

- Автобусы оборудованы системой навигации, что позволяет узнать их местоположение онлайн, оснащены системой АСОП, кондиционерами, отвечают требованиям безопасности и доступности для маломобильной группы населения, – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты исследуют пассажиропоток, если будет необходимо, расписание изменят. Кроме того, сейчас ГУП РК «Крымтроллейбус» приглашает новых работников на должность водителя.

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