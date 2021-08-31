В Детском парке Симферополя 1 сентября отметят День знаний

Мероприятие, посвященное Дню знаний в Симферополе, будет длиться три часа Фото: Архив "КП"

В Симферополе 1 сентября в Детском парке пройдет акция, приуроченная ко Дню знаний и началу нового учебного года, сообщили в МБУК «Парки столицы».

На торжественном мероприятии детей встретят аниматоры в веселых праздничных костюмах. Все посетители получат воздушные шары в качестве подарка. Особую атмосферу празднику придадут специально оформленные парковые зоны.

- День знаний – это особый день! Для каждого школьника или студента 1 сентября – это новый интересный этап в жизни, начинать который следует исключительно с положительных эмоций, – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие состоится на главной аллее Детского парка с 11.00 до 14.00.

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