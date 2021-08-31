Участок автодороги под Бахчисараем перекроют на время ремонта

Проезд по перекрытому участку будет недоступен неделю Фото: Архив "КП"

Участок автодороги Бахчисарай – Ялта в районе поселка Сирень перекроют на неделю с вечера 31 августа, сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма». Уточняется, что проезд для автомобилистов будет недоступен с 17.00.

- Временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на железнодорожном переезде, в районе перегона Сирень – Верхнесадовая, – говорится в сообщении.

Для автомобилистов будет организован путь объезда. Рабочие установят специальные указатели и иные техсредства, которые помогут водителям сориентироваться. Движение по перекрытому участку вновь восстановится 6 сентября в 23.30.

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