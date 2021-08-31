МЧС: К середине недели на Крым обрушатся мощные ливни

Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Метеорологи предупредили об ухудшении погоды на территории Крыма к середине текущей недели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Обильные осадки с грозами ожидаются на полуострове 2 сентября.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 2 сентября, ночью 3 сентября в Крыму пройдут сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, северо-западный ветер усилится до 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха будет колебаться в районе 15-20 градусов, минимальная – 8-13 градусов, на побережье – 14-19 градусов.

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