Погода в Крыму на 1 сентября: штормовое предупреждение и тепло до +27

Вот и пришел первый осенний денек. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 сентября на Крымском полуострове актуальны штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. То ли природа куражится, то ли синоптики перестраховываются! Первый осенний день мало будет чем отличаться от летнего, что был накануне, если не брать во внимание, что столбик термометра чуток сполз вниз.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В город-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с., тепло до 27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем столбик термометра поднимется всего лишь до + 23°, скорость юго-западного ветра 2-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории тепло 21…26°. Юго-западный ветер бродит курортному городу обдувает улицы курорта со скоростью 2-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии днем тепло до 27°, скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Ясно.

В Керчи +22…26°. Скорость северо-западного ветра 5-8 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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