Где в Симферополе и Севастополе 1 сентября отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов нельзя будет пользоваться стиральными машинками, микроволновками и другой техникой из-за перебоев с подачей тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Трубаченко, 1-11 (нечет), 15-19 (нечет), 2-6 (чет), 10/22, 12, 72

ул. Поповкина, 7-23 (нечет), 27-45а (нечет), 45/8

ул. Севастопольская, 70, 70/1, 70а, 70в, 70г, 70д, 72, 72а, 72в, 72д, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/6, 72/7

ул. Вишневая, 62-104;

ул. Куйбышева 157-179 (нечет)

ул. Кечкеметская, 40-62 (чет), 142-164 (чет), 69/155, 80/1

ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет)

ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

ул. Сибирская 1-47 (нечет)

ул. Вертолетная 2-24 (чет), 1-27 (нечет)

пер. Вертолетный 2-16 (чет)

ул. Взлетная, 1-31

ул. Лайнерная, 1-15 (нечет)

пер. Посадочный, 4а

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 17.00

пос. Вавилово: ул. Дальняя, 6-22(чет); 3, 7-21(нечет); ул. Вавилова, 15

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Либкнехта 35,39

ул. Горького 18-20,15-19

ул. Матвея Воронина 22-72,13-63

ул. Перекопская 20-А,18-20,9-А,11-13

ул. Рабочая 22

п. Инкерман: ул. Раенко 2-8; ул. Толбухина 2; ул. Умрихина 1,5-11

с 9.00 до 12.00

хутор Лукомского

ул. С. Дуплия 23

с 10.00 до 14.00

ул. Камышовое шоссе 2

ул. 2 Диагональная 10-12,16-30,17-А,13-А,7,11-13,17

Диагональная 14,18,32,11,19

ул. 1-ая Диагональная 10,14,20,11-А,9-13,17-19

ул. Камышовое шоссе 18-А

пр. Эдельвейсовый 8,11-а,9-а/2,5-а,9-б/2,9/2,9/1,5

с 9.00 (1 сентября) до 15.00 (2 сентября)

сады Юхарина балка; СТ «Колос»

с 8.00 (1 сентября) до 16.00 (3 сентября)

с. Орлиное: ул. Кедровая 16,1-5,9-11,15; ул. Ивана Пахомова 8-а,8-10,16-22,11-А,9-а,7,17-23; ул. Тюкова 97-а,99-103

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