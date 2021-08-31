Где в Симферополе и Севастополе 1 сентября отключат электричество

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов нельзя будет пользоваться стиральными машинками, микроволновками и другой техникой из-за перебоев с подачей тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Трубаченко, 1-11 (нечет), 15-19 (нечет), 2-6 (чет), 10/22, 12, 72
ул. Поповкина, 7-23 (нечет), 27-45а (нечет), 45/8
ул. Севастопольская, 70, 70/1, 70а, 70в, 70г, 70д, 72, 72а, 72в, 72д, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/6, 72/7
ул. Вишневая, 62-104;
ул. Куйбышева 157-179 (нечет)
ул. Кечкеметская, 40-62 (чет), 142-164 (чет), 69/155, 80/1
ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет)
ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)
ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)
пер. Вишневый 20-24 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)
ул. Сибирская 1-47 (нечет)
ул. Вертолетная 2-24 (чет), 1-27 (нечет)
пер. Вертолетный 2-16 (чет)
ул. Взлетная, 1-31
ул. Лайнерная, 1-15 (нечет)
пер. Посадочный, 4а
Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 10.00 до 17.00
пос. Вавилово: ул. Дальняя, 6-22(чет); 3, 7-21(нечет); ул. Вавилова, 15
с 8.00 до 17.00
ул. Карла Либкнехта 35,39
ул. Горького 18-20,15-19
ул. Матвея Воронина 22-72,13-63
ул. Перекопская 20-А,18-20,9-А,11-13
ул. Рабочая 22
п. Инкерман: ул. Раенко 2-8; ул. Толбухина 2; ул. Умрихина 1,5-11
с 9.00 до 12.00
хутор Лукомского
ул. С. Дуплия 23
с 10.00 до 14.00
ул. Камышовое шоссе 2
ул. 2 Диагональная 10-12,16-30,17-А,13-А,7,11-13,17
Диагональная 14,18,32,11,19
ул. 1-ая Диагональная 10,14,20,11-А,9-13,17-19
ул. Камышовое шоссе 18-А
пр. Эдельвейсовый 8,11-а,9-а/2,5-а,9-б/2,9/2,9/1,5
с 9.00 (1 сентября) до 15.00 (2 сентября)
сады Юхарина балка; СТ «Колос»
с 8.00 (1 сентября) до 16.00 (3 сентября)
с. Орлиное: ул. Кедровая 16,1-5,9-11,15; ул. Ивана Пахомова 8-а,8-10,16-22,11-А,9-а,7,17-23; ул. Тюкова 97-а,99-103
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