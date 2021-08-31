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Общество31 августа 2021 17:13

Внешкольное образование в Крыму перевели на сертификаты

Для посещения кружка нужно регистрироваться в навигаторе
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Для занятиях в кружке нужен сертификат

Для занятиях в кружке нужен сертификат

Фото: архив "КП"

С сентября для посещения кружков и секций дополнительного и внешкольного образования необходим сертификат. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила первый замминистра образования, науки и молодежи РК Валентина Бойко.

- Навигатор дополнительного образования — это сайт с данными о направлениях дополнительного образования, которых у нас пять,- уточнила она. - Родителям необходимо зарегистрироваться в навигаторе и выбрать нужный кружок.

Для посещение кружка необходимо получить сертификат в модельном центре, который есть в отделах образования каждого муниципалитета. Исключением является кванториум в академической гимназии Симферополе, куда дети из других кружков будут ходить по договорам с организациями внешкольного образования.

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