На думских выборах в Крыму бюллетени будут обрабатывать КОИБы

КОИБ состоит из накопителя для бюллетеней и приемного устройства. Фото: "Википедия"

В этом году на думских выборах в Крыму (17, 18, 19 сентября) обработку избирательных бюллетеней будут проводить при помощи специальных электронных комплексов (КОИБов).

Как пишет Крымская газета, их установят на крупных избирательных участках в семи городах республики. В крымской столице они заменят все прежние ящики для голосования на всех участках. Техника автоматически подсчитывает голоса, распознает испорченные бюллетени, составляет протокол об итогах голосования на участке.

- Эта современная техника – пример того, как далеко шагнули цифровые технологии и насколько автоматизированы процессы. В день голосования КОИБ проходит обязательное тестирование, – цитирует СМИ начальника информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избиркома Крыма Елену Петриенко.

Уточняется, что риски сбоев в работе техники сведены к минимуму. С результатами тестирования комплекса возможно будет ознакомиться на избирательном участке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50