В крымских школах не хватает 700 учителей

Молодым педагогам доплачивают за работу в школах Фото: Архив "КП"

В школах Крыма остаются вакантными около 700 учительских ставок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила первый замминистра образования, науки и молодежи РК Валентина Бойко.

- У нас действительно существует кадровый дефицит, - отметила она. - Практически 700 вакансий по всему Крыму.

Чтобы покрыть дефицит, Минобразования собирается переводить студентов КФУ и КИПУ на целевое с последующей отработкой в школе. В сельской местности по программе «Земский учитель» с 1 сентября приступят к работе 33 педагога, которые получат 1 миллион рублей подъемных. Кроме того, во многих регионах доплачивают молодым педагогам, чтобы привлечь на работу в школу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50