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Общество31 августа 2021 18:15

Этим летом менее 0,01% детей в крымских лагерях заразились COVID-19

Все инфицированные перенесли болезнь в легкой форме
Елизавета КВАЧКОВА
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За все лето в лагерях Крыма коронавирусом заразились 49 детей

За все лето в лагерях Крыма коронавирусом заразились 49 детей

Фото: "КП" Архив

Среди 50 тысяч детей, которые в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях Крыма, заболели коронавирусной инфекцией лишь 49, сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, все инфицированные перенесли болезнь все в легкой форме, что подтверждает эффективность санитарных мер.

Отмечается, что опыт организованного отдыха детей в Крыму использован, в частности, при разработке комплекса профилактических мер для проведения фестиваля «Таврида.АРТ», который состоится 8-12 сентября в крымской бухте Капсель. По планам, мероприятие посетят несколько тысяч участников.

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