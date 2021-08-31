Этим летом менее 0,01% детей в крымских лагерях заразились COVID-19

За все лето в лагерях Крыма коронавирусом заразились 49 детей Фото: "КП" Архив

Среди 50 тысяч детей, которые в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях Крыма, заболели коронавирусной инфекцией лишь 49, сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, все инфицированные перенесли болезнь все в легкой форме, что подтверждает эффективность санитарных мер.

Отмечается, что опыт организованного отдыха детей в Крыму использован, в частности, при разработке комплекса профилактических мер для проведения фестиваля «Таврида.АРТ», который состоится 8-12 сентября в крымской бухте Капсель. По планам, мероприятие посетят несколько тысяч участников.

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