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Экономика31 августа 2021 18:30

В Крыму завершили на 70% строительство логистического комплекса класса «А»

За 10 лет проект может принести казне региона 505 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
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Министр экономического развития РК уверен, что проект способен принести региону 505 миллионов рублей за следующие 10 лет. Фото: Дмитрий Шеряко/Вконтакте

Министр экономического развития РК уверен, что проект способен принести региону 505 миллионов рублей за следующие 10 лет. Фото: Дмитрий Шеряко/Вконтакте

В Симферопольском районе строительство логистического комплекса класса «А» готово на 70%. Ожидается, что все работы завершат уже октябре этого года.

Как сообщил КП-Крым министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко, комплекс занимает участок площадью 9,2 гектара, он будет выполнять функции 3PL-оператора, предлагая компаниям-клиентам полный комплекс логистических услуг.

- Это и ответственное хранение промышленных групп товаров в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами и практикой, аренда складов, управление складскими операциями с использованием современной системы управления складом, доставка грузов разными видами транспорта, международные перевозки и таможенное оформление экспортно-импортных операций, кросс-докинг и другие, – уточнил Шеряко.

По планам, Крыму за следующие 10 лет проект может принести около 505 миллионов рублей. Также он будет способствовать дальнейшему развитию логистики региона, позволит создать дополнительные рабочие места и привлечь новые инвестиции.

- Бесспорным преимуществом комплекса станут его логистические возможности – расположение между автомобильной и железнодорожной трассами, – добавил министр.

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