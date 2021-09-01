Где в Симферополе не будет воды 1 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя и Симферопольского района остались без воды 1 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице водоснабжение ограничено до 17.00 по таким адресам: улица Трубаченко 3, 5, улица Поповкина 47, улица Севастопольская 70а/2.

Также в Симферополе не будет воды до 00.00 по адресам: улица Ухтомского, улица Западная, переулок Крутой, улица Туристов, улица Альпенистов, улица Проводников, улица Москолев, улица Стевена, улица Малосодовая, переулок Малосодовый, переулок Водосбросный.

Кроме того, краны будут сухими в Симферопольском районе до 00.00 по адресам: улица Кржижановского, улица Яблочкова, улица Энергетиков (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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