С улиц Ялты уберут «автоскелеты», оставшиеся после потопа

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Около шестидесяти брошенных машин выявили на улицах Ялты. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Продолжаем работу по ликвидации старых, разбитых, брошенных автомобилей: в результате мониторинга по поселкам и городам муниципального образования выявлено 59 таких машин, - написала Павленко на своей странице в соцсетях.

По ее словам, владельцам брошенных авто вручили уведомления о том, что нужно убрать машины. Через два месяца, в октябре, «автоскелеты» будут убирать силами муниципалитета, если собственники об этом не позаботятся. При этом расходы за уборку будут взысканы с владельцев.

Напомним, 18 июня в Ялте прошли сильнейшие дожди, за сутки выпало несколько месячных норм осадков. Затопило сотни домов и машин.

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