В Крыму 270 новых больных коронавирусом

У большинства заболевших есть клинические признаки вирусной инфекции Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 221 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Госпитализированы 146 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 143 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 350 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4874 пробs на COVID-19.

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