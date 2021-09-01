Под Симферополем водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Мужчину, сбившего в Крыму пешехода насмерть, задержали Фото: Елена ЛЕЛЮК

Правоохранители в Крыму по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и поспешил скрыться с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РК, инцидент произошел в Симферопольском районе 30 августа.

- Было установлено, что злоумышленник может держать направление в сторону выезда из Крыма. Из управления Госавтоинспекции от оперативного дежурного поступала ориентировка по розыску и задержанию грузового автомобиля «Mercedes-Benz Actros» с кабиной красного цвета, который едет в сторону Керчи, – говорится в сообщении.

На поиски автомобиля нарушителя у сотрудников ГИБДД ушло несколько часов. Мужчину задержали на 55 километре трассы «Таврида» в районе поворота в сторону поселка Ленино. При осмотре грузовика правоохранители заметили характерные для ДТП следы повреждения.

Уточняется, что на момент задержания мужчина был пьян и сильно нервничал. Правоохранителям не удалось добиться от нарушителя внятных подробностей произошедшего. Сейчас полиция устанавливает все детали аварии.

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