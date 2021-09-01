В ДТП на «Тавриде» в Крыму пострадал 8-летний ребенок

В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму пострадали 3 человека. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РК

В минувший вторник спасателям поступило сообщение об аварии на трассе «Таврида» в Крыму. В результате ДТП пострадали 3 человека, которым требовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

На место происшествия сразу отправились бригада скрой и смена специалистов Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек.

- По прибытии спасатели выяснили, что произошло столкновение легковых автомобилей «Kia» и «Wolksvagen». В результате ДТП пострадали 2 взрослых, и восьмилетний ребенок, – говорится в сообщении.

Спасатели предотвратили возможное возгорание на месте ДТП и доставили пострадавших в ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ».

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