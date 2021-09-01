В Крыму пройдет третий фестиваль национальных театров

Темой фестиваля станет любовь.

В прибрежных городах Крыма состоится третий фестиваль национальных театров «Крымская театральная осень».

Фестиваль пройдет с 3 по 11 сентября в Ялте и Керчи. Его девиз в этом году - «Возвращение в любовь».

- Любовь – всеобъемлющее чувство. Это и любовь между мужчиной и женщиной, и любовь к родным, друзьям, и любовь к своей малой Родине, своей стране и национальному искусству. Истории любви, трагические и героические, лирические и интимные, личные и всемирно известные – близки и понятны зрителям всех национальностей и возрастов. Ведь, как писал Антуан де Сент-Экзюпери – «зорко одно лишь сердце». Именно об этом многогранном чувстве спектакли, которые покажут ведущие национальные театры России на фестивале «Крымская театральная осень, - сообщает организатор мероприятия - Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Кроме показов спектаклей в программе фестиваля - мастер-классы педагогов для студентов крымских театральных ВУЗов, ежедневные обсуждения спектаклей ведущими российскими театральными критиками и творческие встречи создателей спектаклей со зрителями.

Одним из ключевых событий фестиваля станет круглый стол с участием руководителей национальных театров, теоретиков и практиков российского театра.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым и Союза театральных деятелей России (ВТО).

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