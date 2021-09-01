У мэра Симферополя появился новый заместитель

Сергей Чернов назначен новым заместителем главы администрации Симферополя. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Мэр Симферополя Валентин Демидов объявил о назначении на должность заместителя главы администрации крымской столицы Сергея Чернова. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чернов имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 11 лет. В рамках должностных обязанностей заместитель главы будет реализовывать полномочия администрации в сферах городского хозяйства, транспорта, капитального строительства и жилищной политики.

Сергей Чернов окончил Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел по специальностям «Правоведение» и «Правоохранительная деятельность». С 2006 года работал в органах МВД, с 2018 года трудился в коммерческих организациях, с 2019 – занимал должность директора муниципального унитарного предприятия «Экоград» в Симферополе.

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