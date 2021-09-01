В симферопольском парке имени Гагарина 4 сентября состоится спортивный турнир

В симферопольском парке имени Гагарина пройдет спортивный турнир «Street Workout». Фото: пресс-служба крымской столице

В Гагаринском парке Симферополя 4 сентября состоится спортивный турнир «Street Workout». Как сообщили в пресс-службе местной администрации, мероприятие призвано приобщить молодых людей к занятиям спортом на открытых спортивных площадках города.

- «Street Workout» объединяет уникальный подход к тренировкам, стремление к разностороннему развитию личности и социальную активность, – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие стартует в 13.00 в Гагаринском парке на оранжевой спортивной площадке за аттракционами. К участию допускаются не более 50 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

Турнир проведут с соблюдением ковидных мер: социальная дистанция, раздача одноразовых масок, обработка рук и перекладин тренажеров антисептическими средствами.

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