В Крыму произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей

Сотрудники МЧС и бригада скорой оперативно прибыли на место ДТП Фото: "КП" Архив

В районе села Лозовое Симферопольского района произошла авария с участием 5 автомобилей, 3 из которых – микроавтобусы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, сообщение об инциденте спасатели получили в 15.50.

- К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена ПЧ Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек, сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии повредился масляный радиатор одной из машин, его содержимое вылилось на проезжую часть. Сотрудники МЧС приняли все необходимые меры пожарной безопасности и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.

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