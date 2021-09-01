Власти Ялты намерены обновить в городе старые малосемейки

Власти Ялты планируют обновить облик старых ялтинских малосемеек. Фото: Янина Павленко/facebook

Власти Ялты планируют привести в надлежащее состояние более 20 старых малосемеек в городе. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, работы начнут с пострадавшего от потопа, а затем и от пожара многоквартирного дома на улице Кривошты.

- Начинаем работу над новым обликом старых ялтинских малосемеек. Идем по пути их возрождения, стартуем с многострадального дома по улице Кривошты. Сразу после потопа (но еще до пожара) появилась идея добавить этому серому невзрачному зданию ярких красок. Сейчас, после «двойного удара», это стало уже не прихотью, а необходимостью!, – сообщила градоначальница.

Часть строений, которые нуждаются в обновлении, возведены около полувека назад. Все дома планируют приводить в порядок по одному проекту, который предстоит разработать.

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