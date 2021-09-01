Этим летом по Крымскому мосту поехали более 2 миллионов машин

Летний трафик на Крымском мосту превысил доковидные показатели. Фото: Крымский мост/Вконтакте

Около 2,3 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за минувшее лето, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань». Эти показатели превышают те, которые были зафиксированы за аналогичный период в 2019 и 2020 годах.

Больше всего по мосту переправилось грузовиков – 210 тысяч, а также автобусов – 19 тысяч. Если сравнивать интенсивность движения, которая наблюдалось весной, то она увеличилась в 2,2 раза – до 25 тысяч автомобилей в сутки.

- Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 1 августа: 21 738, в обратном направлении 20 августа: 20 260 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 транспортных средств в оба направления. Согласно статистике, в выходные дни наблюдается повышение интенсивности движения транспорта. Менее загруженные дни недели – среда и четверг, – говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее интенсивный трафик был зафиксирован в августе – в среднем по мосту проезжали 30 тысяч автомобилей за стуки.

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