В Симферополе задержаны трое мужчин за хранение наркотиков

Полиция задержала троих симферопольцев с «солью». Фото: пресс-служба ГУ МВД по РК

В Симферополе правоохранители задержали троих мужчин за хранение наркотиков. Сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля для проверки документов. В результате осмотра машины на полу за передними сиденьями были обнаружены запрещенные вещества.

- Ранее судимый 32-летний пассажир машины признался, что белый порошок – наркотическое средство «соль», которое он хранил для личного употребления, – цитирует КИА пресс-службу ГУ МЧС по РК.

Также полицейские задержали еще двух местных жителей, при досмотре у которых обнаружили полимерные свертки с порошкообразным веществом. Один мужчина приобрел наркотики с помощью интернета, а второй нашел на улице, оставив себе, без цели сбыта. Теперь нарушители могут отправиться в тюрьму на три года.

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